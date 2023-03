Der Kreuzungsberereich Bismarker Straße in Richtung Lüffingen und Hemstedt und der anliegenden Auf- und Abfahrt zur Umgehungsstraße in Richtung Stendal und Wolfsburg gilt als Unfallschwerpunkt.

Gardelegen - Keine Kurven auf der L 27 im Kreuzungsbereich Bismarker Straße in Richtung Hemstedt. Auch wenn man vom Industriegebiet und Lüffingen sowie von der Ortsumgehung in Richtung Wolfsburg und Stendal kommt- freie Sicht auf den Verkehr. Und trotzdem kracht es dort immer wieder: Unfälle mit hohen Sachschäden an Fahrzeugen mit teils schweren Personenschäden.