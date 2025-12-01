Die geplante Umbenennung des Bürgergeldes in Grundsicherung bringt neue Sanktionsregeln mit sich. Besonders brisant für Wohnungsgesellschaften und private Vermieter: Mietzahlungen könnten künftig bei Verstößen vollständig entfallen – ein Risiko, das die Immobilienbranche alarmiert.

Gardelegen - Noch ist es nicht beschlossen, geplant ist es aber bereits: Aus dem Bürgergeld soll Grundsicherung werden, und mit dem neuen Namen will die Bundesregierung im kommenden Jahr auch einen härteren Kurs gegenüber jene fahren, die Sozialleistungen beziehen. Neben vielen neuen Regeln und verschärften Sanktionen sorgt bei Vermietern vor allem eine geplante Änderung für Bedenken.