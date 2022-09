Vahrholz: Schwer verletzte Person beim Simsonrennen

Vahrholz - Ein Unfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Sonnabend (24. September) gegen 16 Uhr während des 24-Stunden-Simsonrennens in Vahrholz. Wie die Leitstelle Stendal auf Anfrage mitteilt, hat der Fahrer einer Simson eine Person angefahren. Diese wurde beim Zusammenstoß so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Der Schwerverletzte musste in einer Spezialklinik gebracht werden.