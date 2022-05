Vandalismus: Das kosten die Schäden im Bürgerpark die Stadt Gardelegen

Immer wieder werden Anlagen im Gardelegener Bürgerpark beschädigt oder komplett zerstört. Die Kosten gehen in die Tausende. So reagiert Bürgermeisterin Mandy Schumacher auf die Sachbeschädigungen.

Gardelegen - „Ohne Worte.“ Mehr wollte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher zu diesem Ärgernis wohl nicht mehr schreiben. Bei Facebook machte sie mit einem Post auf die Zerstörung der Smartbench im Gardelegener Bürgerpark aufmerksam, mit dem Hinweis auf die Suche nach Zeugen verbunden. Unbekannte hatten die Hightech-Sitzmöglichkeit einfach angesteckt. Der Schaden liegt bei mehr als 4000 Euro. Und es gibt noch viele weitere Vandalismus-Schäden in dem Park, der den Bürgern doch so viel bietet und in Zukunft noch attraktiver werden soll. Verliert man da die Lust am gestalten?