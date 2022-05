Vandalismus in Kalbe: Bänke am Volleyballplatz zerstört

Enormer Schaden ist am Volleyballplatz in Kalbe zu verzeichnen. Mit enormer Zerstörungswut gingen dort Unbekannte vor.

Komplett zerstört wurde diese Bank am Volleyballplatz in Kalbe. Sogar die Betonteile sind kaputt. Vandalismus gab es auch bei der nebenstehenden Bank.

Kalbe - Ein schwerer Fall von Vandalismus ist am Volleyballplatz an der Feldstraße in Kalbe zu verzeichnen. Dort sind die Bänke demoliert worden.