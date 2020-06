Die Türen an zwei Schulen in Gardelegen wurden verklebt, wodurch ein Schaden von mehreren Tausen Euro entstand. Symbolbild: Christin Klose/dpa

In Gardelegen verursachten unbekannte Täter einen Schaden von mehreren Tausend Euro an zwei Schulen.

Gardelegen (ew) l Das ist kein Dummer-Jungen-Streich mehr. An den Gebäuden der Wander-Förder- und der Wander-Grundschule an der Straße der Republik in Gardelegen wurden insgesamt sieben Türschlösser von unbekannten Tätern mit einem unbekannten Klebemittel verklebt und dadurch beschädigt. Das teilte die Polizei in ihrem Bericht mit.

Der Tatzeitraum wird darin zwischen Freitag, den 5. Juni um 18 Uhr und Montag, den 8. Juni um 7 Uhr angegeben. Die Schadenshöhe liegt ungefähr bei 5 000 bis 10 000 Euro. Wer etwas zur Aufklärung der Tat beitragen kann, sollte sich an die Polizei Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/84 80 oder an die Polizei Gardelegen unter 03907/72 40 wenden.