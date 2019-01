Eine gute Bilanz konnte das Team des Zichtauer Gutes über 2018 ziehen. Allein der Gartenmarkt hat über 2000 Besucher angelockt.

Zichtau l Alle Dienstleister für eine private Feier quasi unter einem Dach – das gibt es bei der ersten Festmesse auf Gut Zichtau unter dem Motto „Feste feiern – Inspirationen für Ihren besonderen Anlass“ am Sonntag, 17. Februar, von 11 bis 16 Uhr auf Gut Zichtau. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Erst gestern konnte das Gutsteam noch eine Ausstellung mit historischen Brautkränzen akquirieren, zeigte sich Heike Rindt vom Gutsteam erfreut. Friedrich-Wilhelm Gille vom Wiepker Wassermühlenverein wird seine Sammlung historischer Brautkränze im Obergeschoss des Kornspeichers präsentieren. Dazu gibt es zwei Modenschauen, die um 12.30 und um 14.30 Uhr beginnen – mit Moderation und DJ. Im Rinderstall werden unter anderem dekorierte Musterfesttafeln zu sehen sein. Ein Trauredner ist vor Ort sowie viele andere Dienstleister für Feierlichkeiten.

Darüber hinaus gibt es viele weitere Veranstaltungen. Der Plan für das erste Halbjahr liegt vor. So findet am Sonntag, 3. März, von 11 bis 16 Uhr der nunmehr sechste Ostermarkt statt. Zahlreiche regionale Aussteller werden ihre Produkte präsentieren.

Lindenberg- und Nene-Double treten auf

Am Frauentag, 8. März, fährt ein Sonderzug nach Zichtau. Die Besucher erwartet ein besonderes Konzert mit einem Udo-Lindenberg-Double und einem Nena-Double. Mit „99 Luftballons“ fährt der Sonderzug dann weit „Hinter den Horizont“.

Besonderen Wert legt das Gutsteam auch auf heimische Akteure. So wird am 7. April der All‘Cantara-Chor aus Oebisfelde auf Gut Zichtau auftreten und unter anderem Filmmusik präsentieren.

Erster Ferien-Kreativtag

Fortgesetzt wird auch die im vorigen Jahr begonnene Kooperation mit dem Gardeleger Jugendförderungszentrum. Beide Partner laden für Mittwoch, 13. Februar, zum ersten Ferien- und Kreativtag ein. Los geht es um 10 Uhr. Am Vormittag sind verschiedene Kreativworkshops geplant. Unter anderem können Buttons, Fadenbilder oder Traumfänger angefertigt werden. Nach einem leckeren Mittagessen geht es am Nachmittag in die digitale Welt. „Wir werden Roboter zu Gast haben“, kündigte Heike Rindt an. Der Kostenbeitrag für den ersten Ferientag, der gegen 14 Uhr endet, liegt bei 3,50 Euro. Darin enthalten ist das Mittagessen.

Mit diesem Programm für das erste Halbjahr setzt das Gutsteam Bewährtes fort, denn die Bilanz über 2018 weise steigende Besucherzahlen auf. So habe allein der Gartentag, der in diesem Jahr in seiner achten Auflage stattfinden wird, über 2000 Besucher angelockt. Über 1400 Gäste zählte der Ostermarkt 2018.

Private Feiern auf dem Gut

Darüber hinaus werde das Gut Zichtau auch zunehmend für private Feiern gebucht – zumeist in der Orangerie oder im Kornspeicher. Und wer es lieber rustikal mag, der feiere im Rinderstall. Insgesamt waren es im vorigen Jahr 24 private Feiern und Hochzeiten. Darunter war auch eine freie Trauung im Gutspark. Dazu kamen weitere 16 Veranstaltungen, wie Konzerte, Lesungen und Märkte, die vom Gutsteam organisiert worden sind.

Geplant sind für dieses Jahr auch wieder Seminare zu verschiedenen Themen und Workshops.