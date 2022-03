Verbotene Früchte an den Straßen: Nur Gardelegen erlaubt Obsternte von den Bäumen an den kommunalen Verkehrswegen

Äpfel, Birnen und Pflaumen sind erntereif. Und an vielen Straßen in der Einheitsgemeinde Gardelegen hängen die verlockendsten Früchte an den Obstbäumen. Doch darf man sie einfach pflücken?

Die Äpfel an der Kreisstraße von Ipse in Richtung Gardelegen dürfen, rein rechtlich gesehen, nicht gepflückt werden.

Gardelegen - Wer derzeit auf den Straßen in der Einheitsgemeinde Gardelegen unterwegs ist, kommt oft an prall gefüllten Obstbäumen am Straßenrand vorbei. Obwohl viele dieser Früchte nie geerntet werden und dann meist überreif am Boden verfaulen, darf man sie nicht einfach so für den Eigenbedarf pflücken.