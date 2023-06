Diebstahl und Flucht Verhandlung gegen fünf rumänische Staatsbürger im Amtsgericht Gardelegen

Nach fast fünf Jahren kam es in dieser Woche endlich zur Verhandlung vor dem Amtsgericht in Gardelegen. Angeklagt waren fünf rumänische Staatsbürger, die gemeinsam im Juli 2018 in Trippigleben Gegenstände aus einem Lkw gestohlen haben sollen.