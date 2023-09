Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Am Ende stimmte Gardelegens Stadtrat mehrheitlich (14 Ja, 8 Nein, 2 Enthaltungen) für die Wandlung von Grün- zu Bauland am Langförder Weg und die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohngebiet Lange Föhrde“. Schon die Ausschüsse hatten sich so positioniert. So gesehen war das Ergebnis nicht überraschend – wären da nicht die brisanten Informationen von Stadtrat Andreas Höppner gewesen ...