Gleich zwei Paare, die sich in der Feuerwehr Kalbe engagieren, haben sich mit einem Tag Unterschied das Ja-Wort gegeben. Beide wurden von den Kameraden überrascht.

Kalbe/Wernstedt - Gleich mehrfach rückte Kalbes Feuerwehr am Wochenende aus. Allerdings hatte nur ein Einsatz, nämlich der in der Median-Klinik am Sonntag, einen wirklich ernsten Hintergrund. Die anderen beiden Male galt es, Mitglieder aus den eigenen Reihen hochleben zu lassen. Es gab nämlich quasi eine Doppelhochzeit.