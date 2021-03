Ein Wildvogel und ein Haustierbestand wiesen Geflügelpest auf, weshalb um Vietzen nun ein Sperr- und Beobachtungsbereich eingerichtet wurde.

Altmarkkreis (vs) l Mitte März war die Geflügelpest bei einem Wildvogel und in einem Haustierbestand im Bereich Kalbe nachgewiesen worden. Rund um den Ort Vietzen wurde ein Sperrbezirk im Radius von drei und ein Beobachtungsbereich im Radius von zehn Kilometern festgelegt. Die Stallpflicht, die der Altmarkkreis Salzwedel bereits am 16. Dezember landkreisweit angeordnet hatte, gilt weiterhin.



Die Dauer sei ungewiss, teilt die Behörde mit. Das Veterinäramt bewerte regelmäßig das Risiko. Aktuell muss sämtliches Geflügel beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in Salzwedel angezeigt werden. Verstöße gegen Aufstallungs- und Anzeigepflicht können ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro nach sich ziehen. Mitarbeiter des Veterinäramtes fahren derzeit verstärkt Kontrollen.



Wie der Kreis erinnert, überträgt sich das Vogelgrippevirus nicht nur über direkte Kontakte des Geflügels mit infizierten Wildvögeln, es kann auch durch indirekte Kontakte in Ställe eindringen. Personenverkehr, Geräte, Futter, Einstreu und Wasser bergen grundsätzlich Risiken für eine Einschleppung. Bereits Spuren von Wildvögelkot reichen für die Übertragung aus.



Auftretende Krankheitsanzeichen und oder Tierverluste sind dem Veterinäramt deshalb umgehend anzuzeigen.