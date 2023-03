Nehmen die Niedersachsen Sachsen-Anhalt das Wasser weg? Können Landwirte mit Abwasser Felder beregnen? Solche Fragen wurden am Dienstag in Mieste heiß diskutiert.

Diskussion in Mieste

Mieste - Ohne Wasser kein Leben. Weil das Nass immer knapper wird, kommt der geplanten Änderung des Wassergesetzes in Sachsen-Anhalt große Bedeutung zu. Mit der Veranstaltung „Blickwinkel Wasser – regionales Wassermanagement“, bei der am Dienstag in Mieste Landwirte, Politik, Naturschutz, Wissenschaft und Wasserwirtschaft diskutierten, griff die CDU das Thema auf.