Gardelegen/vs. - In Stendal ist er schon am Montag aufgestellt worden. Auch in Salzwedel erfreut er schon seit Tagen die Innenstadtbesucher. Nun hat auch Gardelegen einen: Der Weihnachtsbaum schwebte gestern über dem Rathausplatz ein. Und das wahrsten Sinn des Wortes: Er hing nämlich am Haken. Mit viel Geschick versenkte der Kranlenker den Stamm in der vorgesehenen Pflasteröffnung. Zu besichtigen ist das Spektakel auch in bewegten Bildern auf Volksstimme.de/Lokal/Gardelegen.

Die wirklich prächtige Blaufichte, die rundum schön gleichmäßig gewachsen und in der Höhe etwa 10 Meter misst, ist auch in diesem Jahr wieder eine private Spende, und zwar von Torsten Nethert aus Letzlingen. Der ist selbst Mitarbeiter des Grünen Bereichs der Hansestadt Gardelegen. Er spendierte den Baum, der rund 30 Jahre alt ist, und der – zur Freude der Verantwortlichen – direkt an der Straße stand, so dass der Abtransport problemlos funktionierte.

Geschmückt wurde das Prachtstück wieder liebevoll von den städtischen Mitarbeitern, die die Kugeln und Holzelemente diebstahlsicher im oberen Bereich platzierten. Die Lichterkette, die probehalber gestern schon mal leuchtete, wird dann offiziell am Freitag um 18 Uhr von Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher angeknippst. Gleichzeitig öffnet sich auch das erste Türchen des Lebendigen Adventskalenders.