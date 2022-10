Von altmärkischer Hochzeitssuppe und Tiegelbraten

Von vs

Eine Bauernhochzeit auf dem Dorf war in früherer Zeit immer ein Ereignis. Der lange Hochzeitszug zur Kirche wurde an den Straßen von vielen Zuschauern beobachtet. Und zur Feier gab es schon vor 80, 90 Jahren ganz typische Gerichte aus der Altmark, die auch heute noch eine Spezialität sind.

Gardelegen - Der Bräutigam und die Brautmädchen nahmen Platz in einer mit viel Grün geschmückten Kutsche, vor der sich paarweise zehn bis zwölf Vorreiter gruppierten. Hinter der Kutsche nahmen außerdem noch zwei Reiter Aufstellung. Es war schon ein beeindruckendes Bild, wenn die geschmückten Pferde mit ihren adrett gekleideten Reitern den Bräutigam in den Ort begleiteten, in dem die Braut wohnte.