Hottendorf - Sie wurden in den letzten Kriegstagen wie Vieh in Zügen transportiert, mehr tot als lebendig über altmärkische Straßen getrieben. Am Ende wartete im April 1945 für unzählige KZ-Häftlinge der Tod in der Feldscheune Isenschnibbe oder in einem Konzentrationslager. Einige indes starben schon auf dem Weg dorthin. Beigesetzt wurden sie in 18 Orten in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Auch in Hottendorf. Dort starben einst zehn Männer durch einen besondetrs tragischen Zusammenhang.