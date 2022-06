Vor der Hauptversammlung treten Letzlinger zum Arbeitseinsatz an

Ein volles Programm haben aktuell die Letzlinger Heideschützen. Nach einem Arbeitseinsatz und dem Königsschießen steht die Jahreshauptversammlung an.

Herbert Franze (von links), Michael Klotz und Günter Freitag bei den Vorbereitungsarbeiten für das neue Vordach am Gebäude mit den Umkleideräumen des Sportvereins.

Letzlingen - Eifrig gewerkelt wurde in diesen Tagen auf dem Gelände der Letzlinger Heideschützen, denn es soll ein neues Vordach an das Gebäude mit den Umkleideräumen des Sportvereins gebaut werden. „Damit man bei Festen und schlechtem Wetter geschützt sitzen kann“, erläuterte Vereinsvorsitzender Carsten Neuber. Herbert Franze, Michael Klotz und Günter Freitag bereiteten den Aufbau vor, der in einigen Tagen erfolgen soll.