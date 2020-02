Jahrzehntelang stand er leer, der Gardelegener Kleinbahnhof am Burgwall. Jetzt tut sich offenbar etwas.

Gardelegen l Der Kleinbahnhof am Gardelegener Burgwall bietet einen traurigen Anblick. Eingeschlagene Fenster, das Dach ist kaputt. Wenn nicht bald etwas passiert, droht dem Kleinbahnhof vermutlich das gleiche Schicksal wie dem Trüstedtschen Haus in der Innenstadt. Das drohte einzustürzen und wurde aus Sicherheitsgründen auf Anordnung des Kreises vor Jahren im Rahmen einer Ersatzvornahme abgerissen. Seitdem ziert das Grundstück ein hässlicher Bretterzaun.

Fördermittelzusage liegt seit kurzem vor

Ein Bauzaun steht seit Jahren auch rings um den denkmalgeschützten Kleinbahnof, um das Gebäude vor dem Zutritt Unbefugter zu schützen. Zugleich aber auch Passanten, denn viele Dachziegel liegen nur noch lose drauf. Doch möglicherweise naht Rettung quasi in letzter Minute. Denn es soll einen Interessenten geben, der das Haus kaufen und später sanieren möchte, informierte auf Anfrage Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher. Details nannte sie nicht. Nur soviel: Es handele sich um einen ernst zu nehmenden Investoren, der sich in der Sanierung denkmalgeschützter Substanz auskenne und man sicher sein könne, wenn er das übernimmt, dass dann auch etwas daraus wird.

Die Stadt wolle diese Initiative natürlich unterstützen. Der Stadtrat habe das Vorhaben in den Haushalt für 2019/2020 unter der Förderprogramm-Rubrik „Stadtumbau Ost, Aufwertung, Sicherungsmaßnahmen an historischen Gebäuden“ aufgenommen. Allerdings mit einem Sperrvermerk, da zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorgelegen hätten. Das sei jetzt der Fall, denn das Landesverwaltungsamt habe vor kurzem die Fördermittelzusage erteilt. Insgesamt sind es 150 000 Euro, so Schumacher. Es handele sich um eine 100-prozentige Förderung. Einen Eigenanteil brauche der Investor in dieser Etappe der Sanierung nicht zu bezahlen. Mit dieser Landesförderung könne er das Gebäude käuflich erwerben und Sicherungsarbeiten durchführen, erläuterte Bauamtsleiter Ottmar Wiesel. Dabei gehe es in erster Linie um Maßnahmen für eine Sicherung des Hauses vor Witterungseinflüssen.

Bilder Seit vielen Jahren bietet sich dieser Anblick des denkmalgeschützten Gebäudes am Burgwall. Foto: Leonie Dreier



Thema im nächsten Bauausschuss

Der Kleinbahnhof ist seit Jahren immer mal wieder Thema in der Kommunalpolitik. Die Immobilie befindet sich in Privatbesitz. Ob es noch die Künstlerin aus Braunschweig ist, konnte Wiesel nicht bestätigen. Die wollte seinerzeit das Gebäude auch sanieren und eine Galerie einrichten. Das war Anfang 2014 zumindest noch der Plan. Die Stadt hatte seinerzeit auch eine Förderung von 120 000 Euro im Haushalt veranschlagt. Aus der Galerie wurde nichts. Kurze Zeit später hatte sich ein Gardelegener Handwerksmeister in das Gebäude verliebt. Er hatte im Juni 2014 seine Pläne im Bauausschuss vorstellt. Firmensitz, Fachplanungsbüro und Mietwohnungen gehörten zu seinen Plänen für den Kleinbahnhof. Auch diese Ideen wurden nicht umgesetzt. Jetzt wird nun also ein neuer Anlauf genommen. Demnächst wird sich der Bauausschuss mit diesem Thema beschäftigen.