Beim VW-Zulieferer Boryszew in Gardelegen droht erneut ein Streik. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie fordert unter anderem 3 Euro mehr Stundenlohn für die Mitarbeiter.

Tarifstreit in Gardelegen

Im Sommer 2022 erstritt die Boryszew-Belegschaft in Gardelegen schon einmal mehr Lohn.

Gardelegen. - Etwa anderthalb Jahre ist es her, dass nach mehreren gescheiterten Verhandlungsrunden die Boryszew-Belegschaft in Gardelegen im Sommer 2022 für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegte. Das könnte nun erneut geschehen - mit Auswirkungen auch auf den Hauptabnehmer VW in Wolfsburg.