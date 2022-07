Wagen und Winnen zeigt: Die Altmark kann Kunst und Kultur

Lindstedt - Gleich am Eingang zur Scheune auf dem Gutshof wurde der Besucher magisch von Kaffeeduft angezogen. Marianne Kraßort von der Kaffeekult-Rösterei Stendal zeigte und erklärte Interessenten, wie man aus kleinen hellen Bohnen, die fast wie Erdnüsse aussehen, leckeren Kaffee herstellt. Das geschieht in einer Röstmaschine in knapp 20 Minuten bei 200 Grad. Im Unterschied zur Industrieröstung, bei der durch höhere Temperaturen Zeit im Herstellungsprozess gespart werden soll, schmecke dieser Kaffee dann auch besser, weil die enthaltenen Öle nicht verbrennen, so dass der Kaffee weniger bitter ist.