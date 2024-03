Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe. - „Nicht in Vergessenheit geraten“ sollte nach Ansicht des Kalbensers Dietrich Ritzmann die weitere Verschönerung des örtlichen Friedhofes. Der engagierte Bürger nutzte die Einwohnerfragestunde der jüngsten Ortschaftsratssitzung, um das Thema noch einmal anzusprechen und dort auch anzumahnen, dass auch in Kalbe – so wie in vielen anderen Nachbarorten längst vorhanden – ein Feld für teilanonyme Bestattungen mit einer Stele geschaffen werden sollte. Diese Möglichkeit fehle zurzeit.