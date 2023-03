Das Burgfest auf dem Gelände der Kalbenser Burgruine wird nicht in jedem Jahr ausgerichtet. Zuletzt fand es im September 2022 statt. Das Burgfestkomitee hat den neuen Termin nun festgelegt.

Wann wird in Kalbe wieder Burgfest gefeiert?

Christina Schulze und ihr Sohn Sören (rechts) sowie Lothar Dieterich von den Treffenfelds sorgten für Schwein am Spieß.

Kalbe - Was ist beim Kalbenser Burgfest im September 2022 richtig gut gelaufen und was könnte verbessert werden? Das Burgfestkomitee traf sich vor wenigen Tagen zu einer Dankeschönveranstaltung für die Mitstreiter, bei der die Veranstaltung ausgewertet wurde. „Wir haben Zettel verteilt, auf denen konnte jeder der Beteiligten schreiben, was besonders gefallen hat oder auch Kritik äußern. Aber letztendlich gab es nur Positives zu berichten“, schildert Henning Krüger vom Burgfestkomitee auf Volksstimme-Anfrage.