Wärmestube Wärmestube in Gefahr?: Beanstandete Öfen im Dorfgemeinschaftshaus Vahrholz

Bleibt im Winter in Vahrholz der Ofen aus? Damit dies nicht passiert, möchten die Vahrholzer das Dorfgemeinschaftshaus des Ortes in die Investitionsliste der Stadt Kalbe aufnehmen. Dort muss dringend der Ofen erneuert werden, sonst ist die Wärmestube in Gefahr.