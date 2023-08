Warum Autofahrer in Roxförde Kleingeld dabei haben sollten

Wurstsingen 2020 in Roxförde. Sie wachen über Geld und Spenden: Kassierer Christoph Lindecke (links) und Buchhalter Daniel Weis.

Roxförde (ew) - In diesem Jahr ist es endlich wieder soweit. Das traditionelle Wurstsingen in Roxförde kann in althergebrachter Weise stattfinden. Das teilte Christoph Lindecke im Namen der Organisatoren mit.