Warum Bauern im Altmarkkreis beregnen dürfen

Um die Erträge und die Qualität der Ernte auf den heimischen Feldern zu sichern, beregnen Landwirte in der Region in den Sommermonaten ihre Felder. Eine Allgemeinverfügung des Altmarkkreises besagt, dass Wasserentnahmen derzeit nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen dürfen. Gilt dies auch für hiesige Landwirte?

Kalbe - Aufgrund der anhaltenden Trockenheit in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren hat der Altmarkkreis Salzwedel bereits im Mai eine Allgemeinverfügung erlassen, in der es heißt, dass Wasserentnahmen per technischer Hilfsmittel, wie etwa Pumpvorrichtungen, zu Bewässerungszwecken eingeschränkt werden sollen. Jegliche Wasserentnahmen aus Brunnen sind zwischen 12 und 18 Uhr zur Bewässerung öffentlicher und privater Grünflächen sowie von Sportanlagen untersagt. Wie sieht das aber bei den Landwirten aus?