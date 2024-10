Aktuell wird bei Neuendorf am Damm an einem Durchlass gearbeitet. Dahinter erstreckt sich der künftige Radweg in Richtung Kalbe.

Kalbe - Geschieht hier aktuell noch etwas? Diese Frage stellt sich so mancher Verkehrsteilnehmer, seit im August die Brückenbauarbeiten am Secants- und am Königsgraben bei Kalbe erfolgt sind und diese Baustellen an der Landesstraße 21 nun einen verwaisten Eindruck machen.