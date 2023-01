Warum die Grünkohlwanderung in Miesterhort schlau macht

Über 70 Frauen, Männer und Kinder waren der Einladung zur Grünkohlwanderung gefolgt, die am Miesterhorster Feuerwehrgerätehaus startete.

Miesterhorst (vs) - Wieviele Lindenbäume stehen in der Miesterhorster Straße? Wieviele Kinder werden in der Kita „Pusteblume“ betreut? Diese und weitere spannende Fragen haben die mehr als 70 Teilnehmer der mittlerweile 29. Grünkohlwanderung des Fördervereins der Feuerwehr Miesterhorst beantwortet. Dort ist es nämlich eine feste Tradition, berichtete Ortsbürgermeisterin Grit Oelze, dass nach den ersten gegangenen Kilometern gerätselt wird.