Warum die Hugo Kalbe GmbH die Stadt Kalbe (Milde) grüßt

Kalbe/Korbach - Wer etwas erfahren möchte, schlägt heutzutage nicht mehr nur in Lexika nach. Im Internet wird Google gefragt. Und dabei gibt es oft Interessantes zu entdecken, womit der Suchende so nicht gerechnet hat. So ist es auch Redakteuren der Volksstimme ergangen. Auf der Suche nach Fakten über Kalbe (Milde) gab es einen Hinweis auf die Firma Hugo Kalbe GmbH in Korbach, Kreisstadt des Landkreises Waldeck-Frankenberg in Hessen. Seit mehr als 100 Jahren ist das Unternehmen dort im Bereich Heizung, Sanitär und Klima aktiv. Ist die Namensgleichheit Zufall oder hat das Unternehmen etwas mit dem Städtchen Kalbe (Milde) zu tun? Volksstimme fragte nach und entdeckte Erstaunliches.