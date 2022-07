Warum Gardelegen als erste Stadt ein Stipendium für Zahnärzte anbietet

Wird nach den Puppen an Gardelegenern herumgebohrt? Die Stadt wirbt um Studenten, die später einmal als Zahnärzte in der Hansestadt arbeiten sollen.

Gardelegen - Was ist noch schlimmer als ein Zahnarztbesuch? Ein schmerzender Zahn und kein Zahnarzt in der Nähe. Weil Letztgenannte (nicht nur) in Gardelegen immer rarer werden, hat die Hansestadt reagiert und bietet ab sofort gemeinsam mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt ein Stipendium an - ähnlich wie beim Gardelehrer-Projekt. Wieviel Geld gibt es und was wird im Gegenzug vereinbart?