Warum Gardelegener Goetheschüler Püppchen sind

Am 17. Oktober dieses Jahres gibt es eine besondere Ausstellung im Galeriegeschoss der Alten Löwenapotheke in Gardelegen. Was ist dort zu sehen?

Gardelegen - Mit kritischen Blicken schauen Frieda Sophie Moldenhauer und Emely Krüger auf ihr Kunstwerk. Nein, ganz zufrieden sind die beiden Drittklässlerinnen noch nicht.

An einigen Stellen ihrer Moosbilder fehlt noch etwas Grün. Das ist auch bei Tom Luca Pohl und Mateo Klöpper der Fall, die allerdings erstmal mit einem anderen Problem zu kämpfen haben. Ihr Kleber ist alle. Alles Schütteln und Drücken bringt nichts. Doch zum Glück ist davon und auch vom Moos noch genügend vorhanden, so dass auch sie ihre Bilder fertigstellen können.

Am 17. Oktober dieses Jahres können diese und die anderen Kunstwerke der Erst- bis Viertklässler der Gardelegener Goethe-Grundschule bei einer besonderen Ausstellung im Galeriegeschoss der Alten Löwenapotheke in Gardelegen bewundert werden. Im Anschluss werden die Kunstwerke, die in den vergangenen Monaten während eines Kunstprojektes unter dem Motto „Schule als modernes Museum – Goethe (er)leben“ gefertigt wurden, im Schulgebäude präsentiert.

Besonderes Kunstprojekt

Dieses bildungsbezogene Projekt, das im Februar startete, entstand im Rahmen des Programmes „Kreativpotentiale Sachsen-Anhalt“. Ziel sei es, „kulturelle Bildung nicht nur in Form von Musik- oder Kunstunterricht anzubieten, sondern auch fächerübergreifend“, erklärte Kathrin Westphal vom Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung, das für die Projektkoordinierung zuständig ist. Das Kreativpotentiale-Programm wurde vom Bundesministerium für Bildung ins Leben gerufen und wird von der Stiftung Mercator gefördert.

Die Bildungseinrichtung hatte sich um die Teilnahme beworben, berichtete Schulleiterin Grit Schnügger, und dafür die Gardelegener Künstlerin Sandra Gutsche mit ins Boot holen können, die sie, so Schnügger, als Künstlerin und Mensch schätze. Die Künstlerin sagte zu. Gemeinsam wurde das Konzept erarbeitet. Jeder, der an der Schule lernt und arbeitet, wurde eingebunden.

Es gab mehrere Projekttage mit unterschiedlichen künstlerischen Aufgaben, die immer einen Bezug zu Goethe hatten. Die dritte Klasse gestaltete Moosbilder und Würfel, die an einer Seite offen und drehbar sind, so dass die Kinder sie aus jedem Winkel betrachten können. Sie wurden bunt bemalt und mit Buchstaben beklebt. Die erste und die zweiten Klassen bastelten im Vorfeld kleine Puppen. Am Ende sollen es 111 sein – ebenso wie die Anzahl der Kinder, die momentan die Goethe-Grundschule besuchen.

Schule einmal anders

Die Viertklässler gestalteten Akustikpaneele, auf denen das Profil Goethes als eine Art Scherenschnitt zu sehen ist. Die Akustikpaneele sollen die Lautstärke im Schulflur dämpfen und Lärm abfangen, erläuterte Sandra Gutsche. Auch gibt es eine Kunst-Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus künstlerisch begabten Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen, die noch weitere Elemente, beispielsweise eine Installation aus Plastikmüll, anfertigen. Denn auch der Nachhaltigkeitsgedanke fließt in das Projekt mit ein.

Die Kinder sollen Schule auch einmal anders erleben. Ziel sei es, sie aus dem Schulalltag ein wenig rauszuholen. Es sei ein Experiment. „Es war wunderschön zu sehen, wieviel Spaß die Kinder haben“, so die Künstlerin. Und vielleicht könne das Projekt auch das Interesse für handwerkliche oder künstlerische Tätigkeiten bei dem einen oder anderen Kind wecken, hofft Sandra Gutsche.