Warum im Herzen eines Gardelegeners die Ukraine fest verankert ist

Zu einer besonderen Ausstellung mit aktuellem Bezug zur Ukraine lädt der Maler Wolfram Schubert in sein offenes Atelier explizit am kommenden Dienstag, 16. August, in Gardelegen ein. Das ist für ihn ein ganz besonderer Tag. Warum?

Gardelegen - Er hat, wie er sagt, eine enge Verbindung zur Ukraine und hegt eine große Sympathie für die Menschen dort. Und die Leiden, die der Angriffskrieg der Russen derzeit über sie bringt, erschüttert ihn. „Ich weiß, was Krieg bedeutet“, erklärt der Maler Wolfram Schubert, der nach vielen Lebensjahren in Potzlow in der Uckermark in die Altmark zurückgekehrt und in Gardelegen wohnt.