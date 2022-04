Warum wurde in der Gardelegener Marienkirche ein Regenschirm aufgespannt?

Ein besonderer Gottesdienst wurde am Ostermontag, 18. April, in der Gardelegener Marienkirche gefeiert.

Gardelegen - Schon seit einigen Tagen wohnt Pfarrer Tobias Krüger mit seiner Frau Renate im Pfarrhaus am Gardelegener Holzmarkt und hat auch schon einige Dienste in der Gemeinde versehen, Gottesdienste gehalten und Stadt und Menschen kennengelernt. Und doch wurde ihm am Ostermontag etwas Besonderes zuteil.