Das eigene Heim Was bietet der Gardelegener Immobilienmarkt?

Der Immobilienmarkt ist ordentlich in Bewegung, auch in Gardelegen. Viele Menschen wollen sich trotz Energiekrise und hoher Inflation den Traum vom eigenen Heim erfüllen. Allerdings – geht das so schnell? Wie sieht der Markt aus? Was können die Makler überhaupt anbieten?