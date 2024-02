Gardelegen. - Das Bauchweh kommt mitten in der Nacht. Und es wird immer schlimmer. Die Eltern von Felix S. wollen kein Risiko eingehen und fahren mit dem Achtjährigen lieber ins Krankenhaus nach Gardelegen. Ein bisschen unsicher sind sie schon, denn dort gibt es ja seit gut zwei Jahren keine Kinderklinik mehr. Immerhin. Felix ist ja schon groß. Genauso groß ist die Hoffnung, dass ihr Jüngster deshalb auch dort bleiben darf. Doch die Ärzte in der Notaufnahme entscheiden anders. Felix soll lieber ins 50 Kilometer entfernte Salzwedel behandelt werden.

Weil er einen Tropf angelegt bekommt, wird er gegen Mitternacht mit dem Krankenwagen dorthin gebracht. Seine Eltern müssen mit ihrem privaten Auto hinterherfahren, denn es geht ja auch um Anmeldungen und Unterschriften.

Im Salzwedeler Altmark-Klinikum erlebt die Familie dann erstmal eine Schrecksekunde: „Obwohl das Krankenhaus Gardelegen vorher angerufen und Felix angemeldet hatte, war kein Bett frei“, erzählt die Mutter des kleinen Patienten, Helena S., zum Glück habe sich dann doch noch ein Plätzchen für den Jungen gefunden. Und der sei dann auch ziemlich tapfer gewesen, berichtet die Mama stolz. „Er fand, dass er ruhig allein dort bleiben kann. Ohne mich.“

Das Erlebnis macht die Eltern nachdenklich

Gegen 2 Uhr fahren die Eltern von Felix wieder nach Hause. Auch hinter ihnen liegt eine schlaflose Nacht, aber sie wissen ihr Kind ja in erfahrenen Händen.Die gute Nachricht: Bei ihrem Besuch am nächsten Tag geht es dem Jungen sichtlich besser und schon nach zwei Tagen dürfen ihn seine Eltern wieder abholen.

Darüber sind sie natürlich glücklich – aber das Erlebnis macht sie auch nachdenklich: „Ohne Auto wären wir komplett aufgeschmissen gewesen“, sagt Felixs Mutter. Und sie mag gar nicht darüber nachdenken, was gewesen wäre, wenn der Krankenhausaufenthalt viel länger gedauert hätte. Jedes Mal 60 Kilometer hin und wieder zurück – die fünfköpfige Familie wohnt in einem Gardelegener Ortsteil – das wäre auf lange Sicht ganz schön ins Geld gegangen. Ihre Krankenkasse, die IKK, werde nämlich nur die letzte Fahrt übernehmen, als sie ihr Kind abholten. Besuche und auch die nächtliche Hinfahrt hinter dem Rettungswagen muss die Familie selbst finanzieren.

Diese Regelung bestätigt auf Nachfrage auch IKK-Pressesprecher Gunnar Mollenhauer. Bei stationärer Behandlung würden zwar Hin- und Rückfahrt für den Patienten, nicht aber für die Begleitperson von der IKK übernommen. Auch Geld für Besuchsfahrten von Kindern gebe es nicht.

Bürgermeisterin will weiter dranbleiben

„Es ist so traurig, dass die Kinder so weit weg müssen, um versorgt zu werden. Das ist einfach sehr frustrierend für alle Gardelegener, die Kinder haben“, findet die 39-Jährige. Genau das schreibt die dreifache Mutter schließlich auch an Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher – und trifft auf viel Verständnis: „Sie haben vollkommen recht. Das ist frustrierend, schlimm und inakzeptabel“, schreibt Schumacher in ihrer Antwort-Mail an die Familie.

„Darum kämpfen wir seit über zwei Jahren erst um den Erhalt, und jetzt um die Wiedereinrichtung des Kinderkrankenhauses.“ Leider liege die Entscheidung nicht in den Händen des Krankenhauses oder der Stadt. Schumacher: „Ich darf Ihnen aber versichern, dass wir da auf jeden Fall weiter dran sind.“

Auf die Frage, ob aktuell überhaupt noch nach einem Kinderarzt für Gardelegen gesucht wird, bleibt das Altmark-Klinikum indes vage: Man arbeite weiter daran, die regionale kinder- und jugendmedizinische Versorgung „in eine sichere Zukunft zu führen“, schreibt Pressesprecherin Ivonne Bolle. „Unsere Klinik in Salzwedel spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die gestärkte Weiterführung der ambulanten pädiatrischen Angebote am Standort Gardelegen.“

Tipps von vielen Seiten für den Krankheitsfall des Kindes

In bedrohlichen gesundheitlichen Situationen sei es das Beste für das Kind, auf direktem Weg in eine Kinderklinik und damit in fachkundige Hände zu kommen. Ausnahmen gebe es allerdings in der chirurgischen Versorgung. Bolle: „Kinder ab dem 6. Lebensjahr können zum Beispiel mit Bruchverletzungen weiterhin in Gardelegen stationär behandelt werden.“

Einen Tipp für die Familie gibt es noch von mandy Schumacher: „Man kann jederzeit den Krankenwagen auch schon zu sich nach Hause rufen, dann ist die Versorgung auf jeden Fall direkt gewährleistet“, rät sie. Auch im Altmarkkreis könnten sich Eltern Hilfe holen: Eine finanzielle Unterstützung für Krankenhausbesuche seitens des Jugendamtes sei zwar nicht möglich,heißt es auf Nachfrage beim Altmarkkreis, Eltern könnten aber bei der Suche nach Ressourcen im Rahmen einer Beratung unterstützt werden.

Auch Gunnar Mollenhauer von der IKK hat einige Ratschläge für junge Eltern: „Seit dem Jahresbeginn darf bis zur Vollendung des 9. Lebensjahres, also bis zum 9. Geburtstag, ohne gesondert vorliegende medizinische Gründe eine Mitaufnahme einer Begleitperson im Krankenhaus erfolgen“, informiert er. Eltern können, wenn es ihnen möglich ist, also mit im Krankenhaus bleiben. In einem solchen Fall bestehe auch die Möglichkeit der Beantragung einer Haushaltshilfe, „jedoch müssen vorab die Voraussetzungen geprüft werden.“ Und auch mit der Steuererklärung könnten sich Eltern etwas von dem Geld zurückholen, dass sie für Besuche ihres kranken Kindes ausgegeben haben. Diese Kosten könnten nämlich abgesetzt werden.