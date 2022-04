Was gehört in die Hausapotheke?: Apotheker aus Kalbe geben Tipps

Ob eine Tablette bei Kopfschmerzen oder rasche Hilfe nach einer Sportverletzung – meist reicht ein Griff in die Hausapotheke und das Benötigte ist gefunden. Doch was gehört in die Hausapotheke? Wo ist diese aufzubewahren? Und wie oft sollte diese aussortiert werden?

Kalbe - Erkältung, Durchfall, Fieber oder beim Zubereiten des Essens in den Finger geschnitten – bei diesen kleinen Notfällen und gesundheitlichen Problemen erfolgt meist der Griff in die Hausapotheke. Dort ist alles zu finden, was hilft. Doch was gehört alles in die Hausapotheke und wie häufig sollte diese überprüft werden? Mathias Graf, Inhaber der Danneil-Apotheke in Kalbe, gibt Auskunft.