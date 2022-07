Was gehört in die Reiseapotheke? Kalbenser Apotheker gibt Tipps

Sommerzeit – Ferienzeit. Wer auf Reisen geht, sollte auch eine Reiseapotheke dabei haben. Was gehört da hinein? Ein Kalbenser Apotheker gibt Auskunft.

Ob Mittelmeer, Ostsee oder Arendsee – auf den richtigen Sonnenschutz kommt es an. Apotheker empfehlen den höheren Lichtschutzfaktor.

Kalbe - Wer kennt das nicht? Halsschmerzen, juckende Insektenstiche, Sonnenbrand oder gar Durchfall können einem den Urlaub so richtig vermiesen. Gut ist es, wenn dann schnell die richtigen Maßnahmen ergriffen werden können. Sprich: Wenn die Reiseapotheke gut gefüllt griffbereit ist. Was gehört da eigentlich alles rein? Mathias Graf, Inhaber der Danneil-Apotheke in Kalbe, gibt Auskunft.