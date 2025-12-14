Wenn Beschuldigte nicht zu ihrem Gerichtstermin erschienen, entstehen nicht nur organisatorische Probleme. Der Sprecher des Landgerichts Stendal klärt auf, was auf Angeklagte und Steuerzahler zukommt.

Häufiger kommt es vor, dass Angeklagte nicht zu ihrem Gerichtstermin erscheinen. Das kann aber ziemlich fatale Folgen nach sich ziehen.

Gardelegen - Gerichtsverhandlungen verlaufen in der Regel nach einem festen Ablauf. Zuerst nehmen Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Gäste ihre Plätze ein, dann betritt der Richter den Saal. Anschließend werden die Zeugen und der Angeklagte aufgerufen. Nicht selten bleibt der Platz auf der Anklagebank jedoch leer, weil die beschuldigte Person nicht zum Gerichtstermin erscheint. Am Amtsgericht Gardelegen ist dies in jüngster Zeit häufiger vorgekommen – was nicht nur einen organisatorischen Mehraufwand, sondern auch finanzielle Folgen nach sich zieht.