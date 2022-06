Was sich Kalbes Bürgermeister von der Seele spricht: Was liegt in der Kommunalpolitik im Argen?

Chronische Unterfinanzierung der Kommunen, Sanierungsstau, mangelnde Rückendeckung und Rückmeldung im Bezug auf die Energiewende, Herausforderungen, die das Coronavirus den Kommunen beschert - Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth nutzte den Besuch Marcus Fabers, Mitglied des Bundestages (FDP), um Tacheles zu reden. Bei diesem Treffen erhielt er Gelegenheit, anzusprechen, was im Argen liege. Und der Bürgermeister nutzt dies.

Kalbe - Weil in Corona-Zeiten Treffen selten geworden sind, bei denen sich Kommunalpolitiker und Politiker auf Landes- oder Bundesebene begegnen und Probleme angesprochen werden können, wandte sich Marcus Faber, Mitglied des Bundestages (FDP), nun an die Stadt Kalbe. Bei einem Treffen sollte Bürgermeister Karsten Ruth Gelegenheit bekommen, anzusprechen, was im Argen liege.