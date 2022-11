Warum Wasseruhren jetzt einen Bügel brauchen und was der kostet

Die Wasseruhren in Gardelegen brauchen jetzt einen Bügel. Was hat es damit auf sich, und warum muss bei einigen Uhren ohne Bügel sogar eine hohe Pauschale gezahlt werden?

Was kosten die neuen Bügel, die jetzt jede Wasseruhr in Gardelegen braucht?

Gardelegen - Die meisten Wasseruhren dürften ihn nicht haben, den Bügel. Der aber ist wichtig und vorgeschrieben, und zwar in der DIN 1988-200, heißt es in einem Informationsschreiben des Wasserverbandes Gardelegen an Kunden, deren Wasseruhren aktuell gerade überprüft werden. Und unter Umständen werden dafür auch Kosten fällig, nämlich eine Pauschale von 199 Euro.