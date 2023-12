Im Hotel Reutterhaus in Gardelegen bedient jetzt „Plato“ die Gäste mit Essen, Getränken und sogar Geburtstagsständchen. Der Roboter soll gegen den Fachkräftemangel helfen.

Das gab`s noch nie in Gardelegen

Gardelegen. - Ab und zu wackeln die Gläser auf dem Tablett etwas und er bedient noch nicht ganz so souverän wie die anderen Mitarbeiter im Hotel Reutterhaus, aber Plato, die neue Aushilfe, gibt sich alle Mühe. Er hat seinen Dienst ja auch erst in dieser Woche angetreten. Die meisten Gäste sind jedenfalls beeindruckt von dem kleinen Kerl. Nur eine ältere Dame will dann doch lieber von einem Menschen bedient werden, denn das ist Plato eben nicht. Er ist ein Service-Roboter.