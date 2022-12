Weihnachten 2022: Warum der Gänsebraten so teuer wird

Die traditionelle Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen wird es in diesem Jahr wohl in weniger Haushalten geben. Die Kilogramm-Preise haben stark angezogen. Zur aufwändigen Haltung kamen 2022 weitere Probleme hinzu.

Gardelegen - Ob in „Die goldene Gans“ oder „Die Gänsemagd“ – überall flattert zur Weihnachtszeit das weiße Federvieh fröhlich über den Fernsehbildschirm. Nur auf dem Teller wird es wohl bei den wenigsten landen. Die Preise für den traditionellen Weihnachtsbraten sind so in die Höhe geschossen, dass selbst „Hans im Glück“ mit dem Tausch eines Schweins gegen eine Gans gar nicht mehr so dumm dastehen würde. Trotzdem wollen immer weniger Landwirte das teure Geflügel noch halten. Und dafür gibt es gute Gründe, wie Landwirte und Bauernverband erklären.