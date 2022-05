Weihnachtliche Klänge aus Südamerika auf Gut Zichtau bei Gardelegen

Die Altmark Festspiele laden zu zwei Adventskonzerten am 28. November in der Orangerie unter anderem mit Tangomusik aus Argentinien und einer bekannten Schauspielerin ein.

Zichtau (ca) - „Weihnachten in Südamerika – ich bin ein Buch aus Schnee“ – unter diesem Motto stehen die diesjährigen Adventskonzerte auf Gut Zichtau. Und passend zu Südamerika steht musikalisch der Tango im Mittelpunkt. Unter anderem die bekanntesten Tangos von Astor Piazolla (Argentinien), der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Dazu gibt es zeitgenössische Tangomusik aus der Feder von Reinhard Seehafer, Intendant der Altmark Festspiele, in deren Rahmen die Adventskonzerte auch stattfinden, und zwar am ersten Advent, 28. November, in der Orangerie auf Gut Zichtau, teilte Carmen Seehafer vom Festspielbüro der Altmark Festspiele mit.