Weitere 42 Bäume im Kurpark Kalbe gefällt

Der Kalbenser Kurpark, der in zurückliegenden zwei Jahren größtenteils gesperrt war, ist in einigen Bereichen wieder geöffnet. Dort sind weitere 42 Eschen gefallen.

Weitere 42 Eschen mussten gefällt werden. Nur noch Baumstümpfe erinnern an die Bäume.

Kalbe - Der vordere Teil des Kalbenser Kurparks ist wieder begehbar. Wie bereits Anfang Juli von Bürgermeister Karsten Ruth während einer Einwohnerversammlung angekündigt, waren im Kurpark vor einigen Wochen Aufräum- und weitere Baumfällarbeiten gestartet. Dabei waren, wie Jörg Kraberg vom Ordnungsamt jetzt bilanzierte, noch einmal 42 Eschen gefällt worden. Insgesamt seien bei allen Maßnahmen somit bislang rund 180 Bäume entnommen worden. Weitere sollen folgen.

„Wir haben den Wunsch der Bevölkerung, den Park wieder betreten zu dürfen, berücksichtigt und die Arbeiten hier vornehmen lassen“, so Kraberg, der während einer Park-Begehung am Mittwoch aber erneut auf die Gefahren hinwies.

Gehölze sterben weiter ab

So musste er beispielsweise an der Wassertretstelle nicht viel Kraft anwenden, um verfaultes Holz aus dem Stamm einer Esche zu entnehmen. Per Hand. Auch für Laien war anhand der liegenden Stämme erkennbar: Viele der jetzt gefällten Bäume waren hohl.

Und die Eschen im Kalbenser Kurpark sterben immer weiter ab. Schuld daran ist der Pilz Falsches Weißes Stängelbecherchen. „An den infizierten Eschen sind zuerst braune Flecken an Blättern zu beobachten, später sind auffällige Welkerscheinungen zu sehen, die einen vorzeitigen Blattfall und Kronenverlichtungen zur Folge haben. Schließlich fault der untere Teil des Stammes und der Baum stirbt endgültig“, machte Kraberg, deutlich.

Dabei zeigte er alle Stadien des Absterbens, die im Park sichtbar sind. Ein Sturm, so beschrieb Kraberg, reiche dann schon aus, um eine bis zu 18 Tonnen schwere Esche umkippen zu lassen. Denn die Wurzeln seien durch den Pilzbefall teilweise kaum noch vorhanden. Deshalb habe auch gehandelt werden müssen.

Im ersten Abschnitt haben sich Arbeiter auf den Bereich am Karpfenteich und auf den Weg von der Liebesinsel bis zum Anschluss zum Teufelsweg konzentriert. Der zweite Abschnitt betraf die Strecke vom Karpfenteich in Richtung Wassermühle. Dabei wurde auch der Bereich der Wassertretstelle wieder begehbar gemacht. Letztere war vor einigen Monaten im Auftrag des Tourismusvereins saniert worden.

Da rund 90 Prozent des im Kurpark dominierenden Eschenbestandes vom Pilz befallen seien, müsse es laut Kraberg im Herbst und Winter weitere Fällungen geben.

Er wies darauf hin, dass weiterhin gesperrte Bereiche des Parks nicht betreten werden dürften. Gleiches gilt für die Stämme der Bäume, die dort lägen und erst im kommenden Jahr abtransportiert würden.

Um Wege wiederherzustellen, wurden im Park auch Maßnahmen baulicher Art ausgeführt. Für alle aktuellen Arbeiten musste die Stadt das Geld laut Bürgermeister selbst aufbringen. Für Wiederaufforstungen hingegen erwartet die Kommune Fördermittel in Höhe von 200 000 Euro. Davon soll allerdings auch noch ein professionell erstelltes Konzept zur Parkgestaltung bezahlt werden.