Welche Geschenke liegen 2022 unter dem Weihnachtsbaum?

Gardelegen - Beim guten Geschenk kommt es nicht darauf an, was es gekostet hat, sondern wie es dem Beschenkten gefällt – das gilt auch und besonders im Inflationsjahr 2022. Gardelegener Einzelhändler wissen, was in diesem Jahr gefragt ist in Parfümerie, Elektrofachhandel, Buchhandlung und anderen Geschäften.