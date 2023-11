Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - „Wer hier angelt, will keine Fische fangen“, sagt Lutz Rübsamen, während er am Secantsgraben bei Kremkau entlang läuft. Seit 44 Jahren ist der Kremkauer an dem Gewässer unterwegs – seit der passionierte Angler und Naturfreund im Ruhestand ist, besucht er es nahezu täglich. Rübsamen habe den Secantsgraben in all dieser Zeit noch nie in einem so schlechten Zustand gesehen wie jetzt.