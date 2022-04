Wer bastelt Lampions für Kalbes Lichtkunstfestival?

Der Künstlerstadt-Verein Kalbe will sich am altmarkweiten Lichtkunstfestival beteiligen. Kreative Mitstreiter sind gefragt. Wer kann sie wie einbringen?

Kalbe (dc/vs) - Der Künstlerstadt-Verein Kalbe will 2022 am altmarkweiten Lichtkunstfestival beteiligen. „Es soll ein neues Format werden, das dann regelmäßig in Kalbe stattfindet“, blickt Corinna Köbele, Vorsitzende des Künstlerstadt-Vereins, voraus. Wer kann sich wie einbringen?