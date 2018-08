Das Entenrennen 2018 steht Gästen aus nah und fern bevor.

Kalbe l Tausende kleine Gummienten werden am Sonnabend wieder in die Milde geworfen. Dann findet zum neunten Mal das Kalbenser Entenrennen statt, bei dem neben 1500 kleinen Quietscheentchen – allesamt mit einer Losnummer versehen – auch mehrere Riesenenten an den Start gehen. Hierbei handelt es sich um die Vertreter verschiedener Vereine aus dem Einheitsgemeinde-Gebiet. Sie können für ihre jeweilige Organisation beziehungsweise für einen gemeinnützigen Zweck Geld erpaddeln.

10 Uhr ist Start

Außerdem gibt es ein weiteres Rennen, auf das sich die Interessenten in diesem Jahr freuen können. Beim Firmenentenrennen gehen zahlreiche Enten von verschiedenen Gewerbetreibenden für einen guten Zweck auf der Milde schwimmen. Sie sind je 30 Zentimeter groß. Die Besitzer dieser Enten müssen sich bereits im Vorfeld des um 10 Uhr beginnenden Rennens festlegen, für welchen guten Zweck ihre Enten an den Start gehen sollen.

Die Mitstreiter des Gewerbestammtisches würden sich über viele Besucher freuen, die am Entenrennen teilnehmen.