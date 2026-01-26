Immer mehr Facharztpraxen ersetzen Telefonanrufe durch digitale Terminbuchung. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie das System funktioniert, welche Vorteile es bringt und welche Schritte für Patienten nötig sind.

Wie eine Praxis zeigt, dass Online-Termine wirklich funktionieren

Facharzttermine, wie beispielsweise für eine Ultraschalluntersuchungen können über die Hotline 116 117 gebucht werden.

Gardelegen - Einfach mal schnell in der Facharztpraxis anrufen und mit der Sprechstundenhilfe einen Termin ausmachen? Das funktioniert meist – aber längst nicht mehr überall. Immer öfter wird der direkte Kontakt zwischen Patienten und Vorzimmerteam durch eine Online-Terminbuchung ersetzt. Ein Ärzteteam erzählt von ihren Erfahrungen.