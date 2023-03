Mehr als 40 Händler werden zum Frühlingsmarkt am 4. April in der Innenstadt erwartet.

Gardelegen (vs) - Der dritte ganztägige Frühlings-Wochenmarkt in der Osterwoche in Gardelegen beginnt am Dienstag, 4. April. Dann erwarten die Innenstadthändler und die Wochenmarkthändler – bereichert um Blumen-, Pflanzenanbieter und Dekohändler – von 8 bis 16 Uhr die Besucher zum Einkauf für die Festtage. Ab 12 Uhr wird an diesem Tag auch der Osterhase persönlich vor Ort sein. Er knetet für die Kinder in Windeseile tolle Luftballonfiguren.

Im Angebot sind neben den klassischen Wochenmarktständen und Blumenhändlern weitere 30 Stände. Darunter Handwerkskunst aus Holz, Ton, Pappe, Keramik, österliche Dekoration, Genähtes, Imkerei- und Kräuter-Produkte, Frühlingsfloristik, Seifen, Schmuck und Korbarbeiten.

Für das leibliche Wohl sorgen neben den Markthändlern auch die zehnte Klasse der Karl-Marx-Schule sowie die Volkssolidarität. Die Freizeit-Oase lädt an einer Bastel- und Malstation zum Ostereierbemalen ein.

Auch die Tourist-Information wird beim österlichen Wochenmarkt mit Präsentideen zum Osterfest vertreten sein. Außerdem werden dort Stadtgutscheine verlost. Besucher müssen zuvor rausfinden, wie viele Stadtgutschein-Eier sich auf Postern in Innenstadt-Geschäften entlang der Thälmann-Straße verstecken. Die Verlosung findet um 15 Uhr am Stand der Tourist-Information statt. Der Osterhase wird die Gewinner ziehen. Die Gutscheine werden nur persönlich an die Gewinner übergeben.