Wie Gardelegener Gastronomen und Veranstalter mit der G-Regel umgehen

1-G-, 2-G- oder 3-G – Veranstalter und Gastronomen können selbst entscheiden, welche Regelung sie wählen, um sich und Gäste zu schützen. Die Volksstimme-Redaktion Gardelegen fragte nach, wie das in der Mehrheit gehandhabt wird.

2-G- oder 3-G-Regel in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen. Die Gardelegener Volksstimme fragte nach, wie heimische Gastronomen und Veranstalter das handhaben. Die aktuelle Verordnung dazu gilt allerdings nur noch bis zum 7. Oktober. Danach wird es neue Festlegungen geben.

Gardelegen - Viele Menschen genießen es jetzt geradezu, wieder Restaurants und Veranstaltungen besuchen zu können, auch in geschlossenen Räumen verweilen zu dürfen und sich an einem guten Essen und schöner Musik erfreuen zu können. Doch ganz weg ist Corona eben doch nicht. Einschränkungen gibt es noch immer. Welche das sind, legt die „fünfte Änderungsverordnung zur 14. Eindämmungsverordnung“ des Landes fest. Unter anderem auch die Frage, wer Zugang zur Gastronomie oder zu Veranstaltungen hat. In aller Munde sind dabei die 2-, oder 3-G-Regel. Geimpft oder genesen, geimpft, genesen oder getestet oder auch nur die 1-G-Regel, nämlich vor Ort getestet von zugelassenen Testern. Welche Variante gilt, das entscheiden Gastronomen und Veranstalter selbst.